Duizenden Canadezen tekenen petitie tegen Harry en Meghan

Meghan en Harry Ⓒ Hollandse Hoogte

De verhuizing naar Canada heeft Harry en Meghan vooralsnog niet de door hen zo gewenste rust gebracht. Nadat Meghan eerder door paparazzi werd gevolgd toen ze met zoontje Archie en haar honden een wandeling maakte, is er nu een online petitie gestart waar Canadezen zich kunnen uitspreken tegen de betaling van de beveiliging van het stel. Deze is inmiddels door ruim 80.000 mensen ondertekend, meldt Page Six.