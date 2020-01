Onlinecondoleances Aart Staartjes stromen binnen

„We verliezen in u een geweldig man die hart en ziel gaf voor de kinderprogramma’s”, is een van de vele reacties. „Bedankt voor de humor, de leermomenten, de liedjes en alles wat u voor de kindertelevisie heeft betekend!”, schrijft een ander. „Dank u wel meneer Aart voor alle mooie en onvergetelijke tv-momenten die ik heb mogen meemaken in mijn jeugd. U bent een held!”

„U was altijd een beetje de rebelse oom of buurman die je zou willen hebben”, memoreert iemand. „Wat heeft u onze kinderen en kleinkinderen en ons veel plezier gedaan. Ze zaten te schateren voor de buis. U was hun grote kindervriend om nooit te vergeten.”

Aart Staartjes overleed zondag op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeval in Leeuwarden. Het is de tweede keer in korte tijd dat een lid van de Sesamstraat-familie overlijdt. Begin november werd bekend dat actrice Paula Sleyp op 88-jarige leeftijd was overleden. Zij speelde oma Paula, die vaak in gesprek ging met Tommie en Ieniemienie.

