Koning: ’Situatie rond dreiging Amalia valt gezin zwaar’

De koning kreeg tijdens de ontmoeting enkele vragen van journalisten over de situatie rond Amalia: „Voor de privésituatie binnen ons gezin is het zwaar. Maar wij lossen dat met elkaar geheel goed op. We zijn sterk als gezin. We hebben drie fantastische kinderen en ik heb een fantastische vrouw en met zijn vijven zijn we sterk genoeg om hieruit te komen.”

Koningin Máxima voegde daaraan toe dat zij dit als gezin „met een positieve blik” proberen te benaderen. „We proberen er iets van te maken en positief te blijven. En ik wil ook zeggen dat deze situatie niet alleen voor ons geldt, maar ook voor heel veel advocaten, directeuren van gevangenissen, politici en journalisten. We leven met hen allemaal mee.” Op de vraag of het vol te houden is, zei Willem-Alexander dat opgeven geen optie is. „We moeten hier doorheen, ook als samenleving. Hier moeten we bovenop komen.”

Dreiging

Afgelopen september bracht de Telegraaf dat de kroonprinses bedreigd wordt. De dreigingen zijn dermate ernstig dat ze niet alleen extra beveiligd wordt, ook haar plannen om in Amsterdam op kamers te gaan studeren gingen niet door.

In februari reageerde Amalia tijdens haar kennismakingsbezoek aan de Cariben op de situatie. Ze gaf aan ’nog steeds door een hele moeilijke tijd’ te gaan. Ze had zich haar studententijd heel anders voorgesteld. Mede door de opgevoerde beveiligingsmaatregelen mist ze naar eigen zeggen het normale leven.