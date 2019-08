’La quietud’ ✭✭✭

Het ene moment lijkt hun relatie nog net zo intiem als vroeger, het volgende borrelt er valse jaloezie naar boven. Eugenia en Mia zien elkaar voor het eerst in jaren weer terug nu hun vader in kritieke toestand verkeert. Met alleen moeder Esmeralda als gezelschap, lopen de gemoederen in het ouderlijk huis op tot hysterische hoogtes.