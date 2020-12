Rens Kroes blikt terug op heftige kraamtijd

„Tranen, adrenaline, geluk, eten en nog eens eten (en vooral snel), voeden, tepelkloven, troosten, geen tijd om te koken, non-stop wiegen, wallen, liefde, hormonale schommelingen, heling (wond in baarmoeder waar placenta in zat, dus zes weken dragen van maandverband), hangry, onzekerheid, knuffels…”, schrijft ze. „De kraamtijd zit erop. Een tijd die ik mijzelf als zelfstandig ondernemer heb gegeven om volledig te genieten van baby Maya en te rusten zodat ik goed kon herstellen.”

De zus van Doutzen vond haar kraamtijd en bevalling verre van perfect. Daarom wijst ze aanstaande moeders erop om hun behoeftes aan te geven wat betreft de bevalling. „Drie dagen in de weeën zitten, een kind baren en daarvan herstellen is zwaar maar dankzij mijn mooie gecreëerde omgeving, in bijzijn van de juiste mensen, was het minder heavy en waren mijn wensen haalbaar”, vervolgt ze. „Het is oké dat je laat weten hoe jij wilt bevallen en kramen. Want door je wensen uit te spreken, en het écht op jouw manier te doen kun je nadien tegen jezelf zeggen: I did it!”