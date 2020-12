Charles lanceert exclusieve wollen sjaal

„Als beschermheer van Campaign for Wool ben ik ontzettend verheugd dat we het tienjarig bestaan ervan kunnen vieren met het uitbrengen van een wollen sjaal”, zegt de prins in een video. De sjaal, die in drie verschillende kleuren wordt uitgebracht, kost 150 pond (zo’n 167 euro). In een verklaring is Charles lovend over de kwaliteit van wol. „Wol is een product dat de meest briljante techneut in het meest hoogtechnologische laboratorium nooit zou kunnen maken.”

Charles maakt zich al jaren hard voor het gebruik van wol. In 2010 initieerde hij The Campaign for Wool, die als doel heeft de veelzijdigheid van wol te laten zien. Ook het maken van duurzame kleding kan rekenen op de belangstelling van de prins. Onlangs lanceerde hij nog een luxe duurzame kledinglijn.