'Aysen' poseert in bikini voor 'Bing'

Dilan Yurdakul, oftewel 'Aysen' in Goede tijden, slechte tijden, verbaasde eind januari al wat volgers toen ze in witte bikini haar collega Everon Jackson Hooi, 'Bing' in de serie, nogal intiem beetgreep en deze foto deelde.

Maandag ging ze weer in bikini op de foto voor Everon zijn onderbroekenlijn. Ditmaal draagt ze een zwarte bikini en staat ze verleidelijk tegen een mannelijk model aangeleund. "Dat dus", schrijft ze erbij.