ELLE VAN RIJN is ITALIAANSE BRUID!

Onder een stralende zon trouwde Elle van Rijn haar Italiaanse Nicola. Ⓒ Mike Bloem

Door wederzijdse vrienden werden ze in 2012 met elkaar op ’blind date’ gestuurd. En eerst deden ELLE VAN RIJN en haar bruidegom NICOLA VILLA via sms’jes aan hun postillons d’amour, voor de grap, alsof hun ontmoeting een enorme mismatch was. In werkelijkheid vonden zij elkaar onmiddellijk leuk en kijk nu eens… ZEVEN JAAR LATER KLONKEN IN ITALIË DE BRUIDSKLOKKEN.