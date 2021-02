Dit is de winnaar van Heel Holland bakt

In de finale moesten de bakkers flink aan de slag. Er moest een gebakje met een dakje worden gemaakt en er was een grote opdracht waarin de liefde centraal stond. Uiteindelijk was Elizabeth de beste in de opdrachten, vonden juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven.

Het duo koos voor Elizabeth vanwege haar creativiteit en haar techniek. Volgens Robèrt is ze een echte banketbakster. Hij waardeerde ook de smaken die de winnares wist te combineren.

Elizabeth volgt Anouk op, die vorig seizoen werd gekroond tot de winnaar. Heel Holland bakt is sinds 2013 op de buis en is de Nederlandse versie van de Britse kijkcijferhit The Great British Bake Off.