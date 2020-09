Raymi Sambo: ’Je hebt nooit gelijk als je iemand slaat’

Sambo met zijn advocaat bij de rechtbank in Amsterdam, waar hij hand in eigen boezem stak. Ⓒ Ferry de Kok

Acteur RAYMI SAMBO is woensdag veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw tijdens nieuwjaarsnacht. Het slachtoffer liep daarbij een gebroken neus op en was enige tijd niet meer in staat te werken. Medebepalend voor de strafmaat was, volgens de rechter, het gebrek aan berouw.