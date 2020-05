Hilarische momenten van Carlo en Irene op de zondagmiddag

Carlo Boszhard en Irene Moors tijdens de laatste uitzending van Life 4 You. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vijftien jaar lang maakten Carlo Boszhard en Irene Moors furore op de Nederlandse televisie met hun populaire zondagmiddagshows Life & Cooking en Life 4 You. Toch besloot Irene precies vijf jaar geleden dat het tijd was voor iets anders. Dat betekende het einde van het gouden duo op de zondagmiddag. Gelukkig hebben we de beelden nog!