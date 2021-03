Nieuwe zwangerschapsfoto Meghan gedeeld

„Wat een geweldig nieuws om te vieren op Internationale Vrouwendag”, schrijft de fotograaf erbij. Harriman was ook de maker van het beeld dat vorige maand werd gedeeld bij de bekendmaking van Meghans zwangerschap. De nieuwe foto is weer zwart-wit en opnieuw is het koppel in een tuin te zien. Archie is er dit keer ook bij. Meghan houdt haar zoontje in haar armen terwijl Harry zijn vrouw omarmt.

Op de eerste foto lag Meghan, met haar hand over haar bollende buikje, in het gras met haar hoofd in Harry’s schoot.

Harry en Meghan maakten in het spraakmakende interview met Oprah Winfrey bekend dat er een meisje op komst is. In Harry’s thuisland mogen de twee dan ondertussen meer dan ooit onder vuur liggen, op sociale media wordt hen onder deze tweet alle goeds en veel geluk toegewenst.