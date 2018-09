Wie is de Mol weer kijkcijferkanon

Het best bekeken televisieprogramma van de zaterdag was Wie is de Mol met bijna 2 miljoen kijkers.

De finale van het spel vindt volgende week plaats en is ook dit jaar live via grote schermen te volgen in het Amsterdamse Vondelpark.

All You Need is Love volgde op een tweede plaats met 50.000 kijkers minder. Op plaats drie kwam de televisiequiz Weet Ik Veel, met iets meer dan 1,9 miljoen kijkers.

Het WK Sprint in Seoul heeft zaterdagochtend volgens de Stichting Kijkonderzoek (SKO) ruim een half miljoen kijkers getrokken. Schaatsliefhebbers zagen Kjeld Nuis en Jorien Ter Mors op de eerste dag van de kampioenschappen goede zaken doen. Ze staan beiden tweede in het tussenklassement.