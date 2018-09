Huwelijksaanzoek tijdens show Marco Borsato

Terwijl Marco donderdagavond zijn klapper Zij zong, ging één van zijn fans, Jiri, op de knieën voor de liefde van zijn leven, schrijft de zanger op Facebook bij de video van de heugelijke gebeurtenis.

Volgens Marco was de timing van Jiri perféct, want hij had geen beter nummer kunnen kiezen voor zijn aanzoek. "Tijdens Symphonica in Rosso zing ik elke avond het liedje 'Zij'. Een liedje wat ik persoonlijk een prachtige ode aan de vrouw vind en waarvan ik vaak zeg dat iedere man dat voor zijn vrouw zou moeten zingen", schrijft de zanger.

Maar, Jiri hield het tot Marco's grote vreugde dus niet alleen bij zingen... "Gisteren, donderdag 25 februari nam Jiri zijn vriendin mee naar mijn show. Ze zijn al zeven jaar bij elkaar en heel gelukkig samen. En tijdens het liedje 'Zij' ging Jiri voor zijn grote liefde Amanda door de knieën..."

Gelukkig zei zijn Amanda volmondig 'ja' op Jiri's nogal publiekelijke aanzoek...

