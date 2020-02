Kim-Lian maakt nieuwe muziek in pyjama

„De kinderen waren bij opa en oma hier in Zweden en wij zijn dagenlang in de studio gedoken”, vertelde ze zondag in RTL Boulevard. „Lekker met het huispak aan en soms zelfs in pyjama. Het was heel lekker om dat met z’n tweeën in alle rust te doen”, aldus Kim-Lian, die haar nieuwe single maakte met haar man, muziekproducent Daniel Gibson.

De zangeres emigreerde vorig jaar naar Zweden, het geboorteland van Daniel. Daar deed ze, vijftien jaar na haar laatste single, inspiratie op voor nieuw materiaal. „We kwamen zo tot rust in de natuur op dat mooie eiland waar we zitten, ik kreeg ineens weer ruimte in m’n hoofd en voelde het in mijn onderbuik. Het begon weer te kriebelen, ik ging weer denken aan muziek en hoe het zou voelen om dat weer te maken.”

Als het aan Kim-Lian ligt, hoeft Nederland niet nog een keer vijftien jaar te wachten op haar nieuwe muziek. „We hebben drie singles klaar liggen en ik ben wel van plan die allemaal dit jaar te releasen. En wie weet, misschien vind ik tussendoor nog meer tijd om muziek te maken.”