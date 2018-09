Journalist Rambam opgepakt

Dat bevestigt een woordvoerder van BNN-VARA.

Verkerk was met collega's op het bureau voor de portemonneetest, een item waarin ze 'gevonden' portemonnees afleveren bij de politie en die daarna terug proberen te krijgen. In Heerlen bleek de portemonnee geheel verdwenen.

Toen Verkerk uit naam van een fictief satirisch consultancybureau ongevraagd advies over integriteit kwam leveren, ging het mis. Ze verzamelde "bewijsmateriaal" over de vermissing van de portemonnees in en nam daarbij pennen en post-its van de politie in als bewijs. De verslaggeefster werd daarna aangehouden vanwege diefstal.

Na verhoor mocht Verkerk weer gaan. De beelden zijn waarschijnlijk volgende maand op televisie te zien.