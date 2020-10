Prins Laurent: ’Delphine kan op mij rekenen’

„Dat weet ze ongetwijfeld”, aldus de 56-jarige prins. Laurent heeft Delphine nog niet gezien of gesproken sinds de uitspraak van het Hof van Beroep twee weken geleden. „Ik wil haar niet storen. Ze heeft het zo druk.”

Koning Filip heeft zijn nieuwe halfzus vorige week vrijdag al wel ontmoet en maakte dat wereldkundig met een foto op Instagram.

Twee weken geleden had het Brusselse Hof van Beroep eindelijk uitspraak gedaan in de al zeven jaar lopende rechtszaak van Delphine tegen Filips vader koning Albert II. Zij wilde erkend worden als buitenechtelijke dochter van Albert, maar hij weigerde dat. Het Hof gaf Delphine op alle punten gelijk. Daarmee werd het vaderschap van Albert definitief vastgesteld en kreeg ze zijn achternaam plus de bijbehorende titel prinses van België.