Voorzichtig optimisme na crisissituatie Jet: ’Ik geniet van elke dag met Rob, wát een man!’

Door Evert Santegoeds

Voor het eerst sinds donderdag, toen hij in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen, lijkt er een lichtpuntje te zijn in de situatie rond Rob de Nijs. De 80-jarige zanger werd die avond onwel en haalde nauwelijks nog adem. Longproblemen maakten dat zelfs voor zijn leven werd gevreesd, maar zaterdag in de loop van de avond trad een lichte verbetering op.