Noordbrabants Museum krijgt topcollectie in bruikleen

De jubelstemming in het museum in Den Bosch is meer dan terecht. De verzameling van het JK Art Foundation geldt als een van de belangrijkste particuliere kunstcollecties in Nederland. Volgens Wim Pijbes, de oud-directeur van het Amsterdamse Rijksmuseum, is het een collectie die een breed publiek zal aanspreken. „Verschillende stukken zouden in de topmusea van de wereld niet misstaan.”

Vincent van Gogh

De Mooij is het daar roerend mee eens. „Deze verzameling past bovendien perfect bij het beleid dat wij ruim tien jaar geleden hebben ingezet, waarbij we belangrijke aankopen hebben gedaan, zoals de werken van Vincent van Gogh die we tussen 2016 en 2020 hebben verworven. Dankzij deze bruikleen kunnen we de eigen collectie nog meer context geven op internationaal niveau”, legt hij uit.

Het schilderij ’Deux Yeux’ (Twee Ogen) van Kees van Dongen.

„Om een voorbeeld te geven, wij hebben zelf al een ruime selectie aan bloemstillevens van Zuidelijke meesters, daar komt nu een belangrijk segment Noord-Nederlandse bloemstillevens bij. Ook kunnen wij bogen op een fraaie verzameling doeken van de Nederlandse modernist Jan Sluijters, maar dat werk wil je ook in combinatie met zijn tijdgenoten Leo Gestel en Kees van Dongen plaatsen. Dat kan nu, dankzij de schilderijen van hun hand die we dankzij de JK Art Foundation kunnen tonen.”

Internationaal bruikleenverkeer

„En omdat we ook de ambitie hebben om wat meer internationaal te programmeren, zijn we ook dolgelukkig met werken van grote hedendaagse kunstenaars als Anish Kapoor en Olafur Eliasson. Als je zelf bijzondere stukken te bieden hebt, geeft je dit ook meer wisselgeld in het internationale bruikleenverkeer tussen musea onderling.”

Een selectie van 100 topwerken uit de verzameling van de JK Art Foundation is van 18 december tot en met 26 februari 2022 te zien in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Eerder was deze tentoonstelling, getiteld De ontdekking van het heden, in een iets andere vorm in Singer Laren te zien. „Dat we hen de primeur gunden, was niets anders dan collegiale afstemming”, stelt De Mooij. Ook na die expositie zal in de nieuwbouwvleugel steeds een permanente selectie van werken uit deze verzameling te zien zijn. „De stichting blijft bovendien nieuwe aankopen doen.”