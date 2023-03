The Voice-presentator Martijn Krabbé ’opgelucht’ na nieuws van Openbaar Ministerie

Krabbé vindt wel dat het lang heeft geduurd voordat er een update kwam in de zaak. Maar daar maakt de presentator uit op dat er „buitengewoon zorgvuldig onderzoek gedaan is door het Openbaar Ministerie”. „Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Het is nu aan de rechter en daar hoort het ook”, aldus Krabbé.

Zelf heeft Krabbé naar eigen zeggen nooit iets van grensoverschrijdend gedrag gezien bij The Voice. „Laat ik het niet te zwaar maken en let’s not make this about me, maar je gaat aan zoveel dingen twijfelen.” Hij heeft „veel verdriet” gehad van de verhalen die door een aflevering van Boos aan het licht kwamen.

Bekijk ook: OM vervolgt Ali B en Jeroen Rietbergen voor zedenfeiten

Extern onderzoek

De presentator is daarnaast erg benieuwd naar het externe onderzoek dat nog wordt gedaan door advocatenkantoor Van Doorne. „Want zover ik weet heb ik daar met tientallen, wat zeg ik, honderden mensen op een geweldige manier samengewerkt.”

Krabbé is nog niet benaderd voor dat onderzoek, maar dat vindt hij niet zo raar. „Iedereen denkt dat je daar (als presentator, red.) altijd aanwezig bent. Ik was daar af en toe en dan doe je je ding.”

Hoewel de presentator verdriet heeft over de situatie, is hij ook blij met de maatschappelijke veranderingen die na de onthullingen in gang zijn gezet. „Er wordt heel goed gekeken naar hoe je met elkaar om moet gaan op de werkvloer. Dat is allemaal hierdoor en dat is heel goed.”