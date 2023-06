Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Misdaadkomedie ’Maggie Moore(s)’ laat ons te weinig lachen

— Wat: film, komedie, — misdaad — Regie: John Slattery — Met: Jon Hamm, Tina Fey, Micah Stock

Door Eric le Duc

Jordan Sanders (Jon Hamm, r,) met een van de weduwnaars.

In 2000 werd de Texaanse stad Houston opgeschrikt door de moord op twee vrouwen met dezelfde naam: Mary Morris. Was het toeval? Of zat er meer achter? De merkwaardige en nooit opgeloste zaak inspireerde Mad men-regisseur John Slattery tot het maken van de komische misdaadfilm Maggie Moore(s).