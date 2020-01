Ⓒ ANP Kippa

Edwin Rutten (77), bij hele generaties kinderen beter bekend als Ome Willem, windt er geen doekjes om: „Dat Aart Staartjes is overleden, maakt me bedroefd. Hij was een voorvechter voor de Nederlandse kinder- en jeugdtelevisie. Een brombeer, maar eigenlijk ook een groot, zacht kind.”