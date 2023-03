Mediameiden stoppen met rubriek over BN’ers: ’Te ver gegaan’

Tamar Bot & Fanny van de Reijt Ⓒ ANP/HH

De rubriek Gespotte BN’ers is voortaan niet meer te horen in de podcast De mediameiden. Dat maakten Tamar Bot en Fanny van de Reijt, de hosts van de populaire podcast, bekend in de aflevering die dinsdag is verschenen. „Het is gewoon te groot geworden en te ver gegaan”, zeggen de Mediameiden in de podcast.