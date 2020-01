Matthew McConaughey en Hugh Grant koppelen ouders

Het idee om hun ouders te koppelen, ontstond vorige maand tijdens een dubbelinterview dat McConaughey en Grant gaven. Daarin vertelde McConaughey, die met Grant te zien is in de nieuwe film The Gentlemen, over zijn moeder en hun plannen voor Kerstmis. „Zou je moeder geïnteresseerd zijn in een vriendelijke, 91-jarige Engelsman?” vroeg Grant toen aan McConaughey. Daarop antwoordde de Amerikaan: „Mijn vader vertrok in 1992. Twee jaar geleden verliet haar tweede man, met wie ze negentien jaar samen was, haar. Dus ze is vrijgezel en vitaal.”

Het bleef niet bij een geintje, zo blijkt nu. „Zijn vader is 91, mijn moeder is 88. Dus waarom niet?”, zei Matthew in Entertainment Tonight. „Het is de bedoeling dat ze elkaar volgende week ontmoeten. En waarschijnlijk zullen we ze de rest van de nacht niet meer zien”, grapte hij.