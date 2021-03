Twitteraars: ’Kijk geen Jinek’

De hashtag #kijkgeenjinek is trending topic op het platform. Meerdere gebruikers geven aan dat ze de talkshow tijdens het rondje zappen zullen overslaan.

FVD-lijsttrekker Thierry Baudet werd donderdagavond in Jinek op de hak genomen door cabaretier Martijn Koning. Koning grapte in zijn ’roast’ onder andere over het vermeende antisemitisme bij Forum voor Democratie en Baudets uitspraken over ’homeopathische verdunning’ van het Nederlandse volk. De cabaretier stelde onder meer dat antisemieten en racisten teleurgesteld moesten zijn in Baudet omdat hij een joodse vriendin en Indisch bloed heeft. Daarop verliet Baudet voortijdig de uitzending.

RTL en Jinek stelden vrijdagochtend dat Koning met zijn grappen een grens had overschreden en distantieerden zich daarom volledig van de inhoud van de bijdrage van de cabaretier. Koning zelf snapt dat RTL boos is, maar stelt dat zowel de redactie als de zender weten wat voor grappen hij maakt: „Ik ben vaker in het programma geweest om commentaar op politici te geven. Ik kan daar met gestrekt been ingaan, dat weten ze.”