Droom Julia Boschman uitgekomen na winst K2 zoekt K3

De 19-jarige Boschman, afkomstig uit Bergen op Zoom, zegt dat „woorden tekortschieten” om te vertellen hoe blij ze is. Het nieuwe K3’tje denkt ook aan haar concurrenten Diede, Amy, en Celester van wie ze zaterdagavond de finale van het tv-programma K2 zoekt K3 won. „Jullie hebben een plekje in mijn hart en ik geloof er 100 procent in dat er mega mooie kansen voor jullie komen want wat barsten jullie van het talent!”

Hanne en Marthe zijn blij met de keuze voor Julia. „Welkom lieve ’Goelija’. Ik kan niet wachten om je eens goed te kunnen knuffelen”, reageert Marthe, die zaterdag vanwege een coronabesmetting ontbrak in de studio, op de post van Julia.

Hanne noemt Julia een „bruisende, oprechte, enthousiaste en fantastische meid.” „We kunnen niet wachten om er samen aan te beginnen en weer volwaardig K3 te zijn!”