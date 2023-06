Helmut Lotti geeft metaloptreden in België

De Vlaamse zanger Helmut Lotti heeft zondag een optreden gegeven tijdens het metalfestival Graspop Metal Meeting in België. Het publiek in de Metal Dome liep door tot ver buiten de tent, zo is te zien op beelden van Vlaamse media.