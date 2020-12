Sequel horrorklassieker The Exorcist op komst

The Exorcist uit 1973 ging over een 12-jarige meisje dat bezeten is door een mysterieuze kracht. De film bracht 193 miljoen dollar op, decennialang een record voor horrorfilms die alleen waren goedgekeurd voor kijkers van achttien jaar en ouder. Pas in 2017 werd dat verbroken door de Stephen King-verfilming It. Er volgden tussen 1977 en 2005 nog vier sequels op The Exorcist, die het allemaal lang niet zo goed deden als het origineel.

William Friedkin, de regisseur van de eerste The Exorcist, liet deze week nog weten dat hij in ieder geval niet mee zou werken aan een nieuwe film in de franchise. Op Twitter deelde hij de boodschap: "Er zijn geruchten dat ik betrokken ben bij een nieuwe versie van The Exorcist. Dat is geen gerucht, maar absoluut een leugen. Er is niet genoeg geld op de wereld om mij te motiveren dit te doen."

De nieuwe The Exorcist wordt geproduceerd door Blumhouse, bekend van grote titels als de Paranormal Activity-films, The Purge, Insidious en Get Out.