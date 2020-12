Black Panther-actrice Letitia Wright onder vuur na delen antivax-video

Het delen van de video kwam haar al snel op felle kritiek te staan, waarna Wright actief in discussie ging met haar volgers.

Ze richtte onder meer haar pijlen op de zogenaamde cancelcultuur. „Als je het niet eens bent met de populaire meningen, maar vragen stelt en voor jezelf nadenkt... word je gecanceld”, schreef Wright.

De actrice kwam later wel tot inkeer. De tweet waarmee ze de video deelde is inmiddels verwijderd. Ook plaatste Wright op Twitter een bericht waarin ze stelt dat het niet haar bedoeling was om iemand te kwetsen. „Ik wilde alleen maar mijn bezorgdheid delen over wat er precies in het vaccin zit en wat we in onze lichamen stoppen.”