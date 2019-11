In nieuwe show laat Armin het beste van zichzelf zien

Armin van Buuren in actie op het Roemeense Untold festival 2019 in Cluj. Ⓒ EPA

Amsterdam - This is me is de naam van de grote show die dj Armin van Buuren volgend jaar geeft in de Ziggo Dome in Amsterdam. De wereldberoemde dj neemt zijn fans op Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) en de dag daarna mee op een ’intiem en persoonlijk’ avontuur langs belangrijke momenten uit zijn carrière.