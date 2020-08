Carole Baskin boos over tijgers in videoclip Cardi B

Baskin is er wel van overtuigd dat de dieren met photoshop zijn toegevoegd aan het filmpje, dat zich afspeelt op een luxe landgoed. Evengoed hebben er tijgers moeten poseren voor de beelden, benadrukt de tijgeropvangbeheerder in een statement aan Entertainment Weekly. „De katten moeten daarvoor gefilmd worden met een green screen achter zich, dus dat kan niet in het wild gebeurd zijn.”

Volgens Baskin zijn de beelden niet in een opvang zoals zij dat runt gefilmd. „Daar hebben de dieren zoveel ruimte dat ze de schermen kunnen negeren. Ze zouden ook dood kunnen gaan als ze het scherm uit elkaar scheuren en inslikken.” Haar conclusie is dat de opnames van de tijgers hebben plaatsgevonden bij wat zij ’katachtigen-pooiers’ noemt. „Misschien zelfs een van de mensen die je ziet in Tiger King, die hun geld verdienen door dieren te slaan, stroomstoten uit te delen en katachtigen uit te hongeren.”

(Tekst loopt verder onder video)

Ze heeft er ook problemen mee dat door de luxueuze setting van de clip, tijgers erin worden afgebeeld als statussymbool. „Volgers van deze artiesten die niet beter weten, willen dat misschien ook”, stelt ze. „Maar als tijgers te groot worden om mee te spelen, worden ze vernietigd of ingezet op fokkerijen. Er zijn gevallen bekend waarin mensen een tijger waar ze vanaf wilden gewoon loslieten. Hoe je het ook wendt of keert, het is altijd mishandeling van het dier en een gevaar voor de mens.”

In Nederland lag onlangs voetballer Memphis Depay onder vuur, omdat hij een videoclip op internet heeft gezet waarin een zogenoemde jonge lijger figureert.