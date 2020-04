Bond-girl Honor Blackman (94) overleden

De in Londen geboren Blackman speelde onder meer Pussy Galore in de James Bond-film Goldfinger uit 1964. Hierin was zij te zien naast Sean Connery.

In De Wrekers uit de jaren zestig speelde ze Cathy Gale, een hoofdrol naast acteur Patrick Mcnee die geheim agent John Steed vertolkte. De serie over een groepje Engelse geheim agenten had wereldwijd succes en is in de tweede helft van de jaren zestig in Nederland door de KRO uitgezonden. Er volgden veel herhalingen.