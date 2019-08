Meryl Streep zet penthouse te koop voor 16,5 miljoen euro

Ⓒ BSR Agency

Wie op zoek is naar een leuk optrekje in New York kan nu het penthouse van Meryl Streep in de wijk TriBeCa kopen. Daarvoor moet wel een bedrag van 16,5 miljoen euro afgetikt worden, maar daar krijg je dan ook wel een mooi huis voor terug. De Oscarwinnares wil kennelijk graag van haar stulpje af, aangezien ze al flink met de prijs gezakt is. Het appartement stond eerder voor 22 miljoen euro te koop, meldt People.