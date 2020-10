Prins Albert solidair met Frankrijk

In zijn brieven betuigde de vorst van Monaco zijn medeleven met de families van de slachtoffers van de terroristische aanslag in de Notre Dame-basiliek in Nice. In zijn boodschap aan de bisschop schreef Albert ook in gebed bij de rooms-katholieke gelovigen van zijn diocees te zijn.

Tegenover ’mijn beste vriend’ de president en de burgemeester sprak hij zijn afschuw uit en zei Albert namens zijn familie en de bevolking van het prinsdom solidair te zijn met Frankrijk, en in het bijzonder met Nice. Dat ligt slechts op 21 kilometer van Monaco, dat voor veel voorzieningen - zoals het vliegveld - leunt op de Franse stad.

Prins Albert is niet de enige die van zich heeft laten horen. Donderdag kwamen er al meteen reacties en condoleances van de Nederlandse, Belgische en Zweedse koningsparen. Ook prins Emanuele Filiberto van Italië sprak zijn steun uit aan de families van de slachtoffers en aan heel Nice ’dat opnieuw door een verschrikking is getroffen’.

In Nice vielen donderdagochtend drie doden toen een jonge Tunesiër mensen aanviel in de basiliek. Hij was gewapend met een mes en zou „Allahu akbar” (God is de grootste) hebben geroepen.

Bekijk ook: Tweede mogelijke handlanger moslimextremist Nice opgepakt