Rafael van der Vaart en Sylvie Meis geven dubbelinterview

Volgens Sylvie was het ’wel een fijn gevoel’ om weer samen met haar ex zo aan tafel te zitten in het huis in Hamburg waar ze vroeger beiden hebben gewoond. Rafael is eigenlijk niet zo van de interviews, maar geeft toe dat het ’zo eigenlijk moet zijn’ en dat er ’een grote reden’ was om het interview te geven.

Wat volgens de oud-voetballer de ’grote reden’ van het interview was werd uit de teaser die Bild van het gesprek plaatste nog niet duidelijk. Het hele interview met Rafael en Sylvie verschijnt later vrijdagavond online.