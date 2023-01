Premium Het beste van De Telegraaf

Geliefde Hollywoodster Tom Hanks valt eindelijk uit zijn rol

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

In de nieuwe film ’A Man Called Otto’ speelt Tom Hanks de rol van Otto Anderson. Ⓒ Niko Tavernise

Nog leuker was het geweest wanneer Tom Hanks voor de première van zijn nieuwe film A Man Called Otto zélf naar Nederland was gekomen, maar voor de aanwezige sterren daar mocht dat de pret niet drukken. Zij genoten volop van de acteur, die bekendstaat als ’de aardigste man in Hollywood’, maar die nu een ander gezicht laat zien. Dat hij zo aimabel is geworden, mag, gezien zijn jeugd, overigens een klein wonder heten…