’Entertainmentindustrie keek weg bij misbruik Marilyn Manson’

Hoewel de zangeres niet in wilde gaan op wat er zich precies heeft afgespeeld, zei Peruti in het interview wel ’dat Woods statement voor zichzelf spreekt’, meldt Daily Beast.

Daarbij wees ze met een beschuldigende vinger naar de entertainmentindustrie, waarin mensen het gedrag van Manson jarenlang zwijgzaam hebben getolereerd. „Hij misbruikt mensen niet alleen fysiek, maar ook financieel. Daardoor had hij iedereen om zich heen in zijn greep. Er waren zeker figuren die het moreel verwerpelijk vonden wat hij deed, maar ook zij voelden zich bedreigd door zijn macht en invloed.”

Volgens Peruti is de entertainmentindustrie compleet verziekt. „Zoveel mensen hebben weggekeken, terwijl ze wisten wat er speelde. Het is een systematisch probleem in dit wereldje. En nu trekt iedereen ineens z’n handen af van Marilyn Manson, om zogenaamd het juiste te doen. Dat had veel eerder moeten gebeuren, want die acties zijn in feite niet meer dan een lege huls. Het doet niks meer af aan wat Manson gedaan heeft.”

Manson reageerde dinsdag via Instagram op de aantijgingen. „Mijn werk en leven zijn altijd magneten geweest voor controversie, maar de recente beschuldigingen aan mijn adres zijn ernstige vervormingen van de waarheid. De intieme relaties die ik heb gehad waren altijd wederzijds. Het feit dat anderen er nu voor kiezen om het verleden te verdraaien, en waarom, doet niets af aan dat dit de waarheid is.”