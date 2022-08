Ellie Lust: ’Ik ben eigenlijk een ex-crimineel’

„Ik ben als klein kindje wel bang geweest voor de politie, maar dat kwam ook omdat ik soms dingen pikte van klasgenootjes”, bekent Ellie, die al op jonge leeftijd wist dat ze later bij de politie wilde werken.

Een van de gestolen items in kwestie was een vergrootglaasje, herinnert Ellie zich. „Ik zag dat loepje op tafel liggen, dat had ik niet, maar ik vond het heel mooi. Dat heb ik heel stiekem in mijn zak gestopt, maar dat kindje merkte het voordat de klas uit was.” Vervolgens mocht er niemand naar huis en liet de juf alle kinderen één voor één hun zakken leeghalen, aldus Ellie. „Kun jij je voorstellen hoe ik me achteraan die rij heb gevoeld, want ik wist dat ik aan de beurt zou komen en dat loepje brandde in mijn zak.”

Ex-crimineel

Maar het noodlot was Ellie op dat moment gunstig gezind, zo vertelt ze. „Kort voordat ik aan de beurt was zei de juf, die er klaar mee was: ik vind het wel genoeg zo, ga allemaal maar naar huis. Maar voor degene die het loepje heeft, ik hoop dat het morgen weer terugkomt...”

Ellie heeft het vergrootglas - in opdracht van haar moeder - daarna weer aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. „Ik heb heel voorzichtig de volgende dag het loepje weer teruggelegd. Ik kan me eigenlijk niet herinneren of het gezien is, maar ik weet wel dat het zweet op mijn ruggetje stond”, aldus de oud-agente. „Ik ben dus eigenlijk een ex-crimineel, het was alleen nog niet strafbaar.”