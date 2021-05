Ricky Gervais geschokt om aantijgingen Netflix-producent

Eerder werd bekend dat een medewerker van Netflix op straat was gezet nadat de streamingdienst een anonieme e-mail had ontvangen met daarin gedetailleerde beschuldigingen van elf vrouwen aan het adres van de producent. In eerste instantie werd Hansons naam niet genoemd, maar zaterdag maakte de Britse krant The Times zijn naam openbaar.

„Charlie Hanson is een roofdier die zijn reputatie, connecties en positie gebruikt om te zorgen dat veel jongere, beïnvloedbare en soms kwetsbare vrouwen hem gaan vertrouwen. Soms belooft hij hen een glansrijke carrière om dan vervolgens dat vertrouwen uit te buiten op enge en illegale manieren”, staat er in de e-mail.

Reacties

Hanson was onder meer betrokken bij de serie After Life van Ricky Gervais. De acteur reageert zaterdag in een verklaring op het nieuws. „Ik ben geschokt en ontzet door het nieuws van deze beschuldigingen die door een aantal vrouwen zijn gemaakt tegen Charlie Hanson. De beslissing was om hem onmiddellijk van de productie af te halen en ik ben er zeker van dat de zaak zorgvuldig wordt behandeld.”

De producent zelf zegt, net als Gervais, geschrokken te zijn van het nieuws. Hij beweert echter dat hij de brief niet heeft gezien en dat hij zich tijdens geen enkele productie ongepast heeft gedragen. Bovendien zegt Hanson dat hij nog nooit klachten heeft gehad over zijn gedrag. De producent noemt de aantijgingen ’aantoonbaar onjuist’.