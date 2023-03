Star Trek-acteur William Shatner (91): ’Ik leef niet lang meer’

Star Trek-acteur William Shatner (91) heeft in gesprek met het Amerikaanse vakblad Variety aangekondigd dat er een documentaire over hem in de maak is. De Canadees, die in het verleden eerdere aanbiedingen voor een film over zijn leven afsloeg, vertelt dat dit nu het juiste moment is.