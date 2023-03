EO sprak voor nieuwe talentenjacht met ITV over veilige sfeer

Zing! is de eerste talentenjacht die ITV produceert sinds The Voice of Holland. Woensdag verscheen het rapport van het externe onderzoek dat advocatenkantoor Van Doorne deed naar de situatie achter de schermen bij het RTL 4-programma. Het bureau concludeerde dat er „ongepast gedrag” had plaatsgevonden en dat met meldingen bij leidinggevenden van de producent niets leek te zijn gedaan. ITV bood woensdag excuses aan „aan iedereen die enige vorm van ongepast gedrag rond het maken van The Voice of Holland heeft ondervonden.”

De EO laat in reactie op het rapport weten veel waarde te hechten aan een veilige werkomgeving en dat het onderwerp daarom voorafgaand aan de samenwerking is besproken. „Een veilige sfeer om in te werken en te produceren blijft altijd onderwerp van gesprek op verschillende momenten en niveaus”, zegt de omroep. „ITV en de EO hebben alle benodigde maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat kandidaten en medewerkers zich veilig kunnen voelen tijdens de komende opnames van Zing!”

Zanggroepen

In Zing!, dat later dit jaar te zien is op NPO 1, gaan Giovanca Ostiana en Anne-Mar Zwart op zoek naar de beste zanggroep van het land. De zanggroepen nemen het tegen elkaar op in de auditie-ronde. Daarna krijgen ze begeleiding van een mentor. De mentoren in het programma vertegenwoordigen verschillende muzikale genres. De jury bepaalt per ronde welke zanggroep doorgaat en wie er afvalt. In de jury zitten honderd verschillende mensen uit de muziekindustrie; van muzikanten tot dirigenten en van producers tot componisten.

Zing! is nog voor de zomer te zien bij de EO op NPO 1.