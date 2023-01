Premium Het beste van De Telegraaf

’Het publiek zong hard mee in de zaal en was enorm enthousiast’ Uit uitzending geknipt, Lenny Kuhr verbolgen: ’Het gaat om fatsoen in dit vak’

Lenny Kuhr tijdens haar optreden op Het Grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - „Respectloos”, noemt Lenny Kuhr het dat er geen communicatie is geweest over het schrappen van De troubadour, haar winnende Songfestivallied uit 1969, uit de tv-registratie woensdagavond van Het Grote Songfestivalfeest, dat op 17 november in de Ziggo Dome werd gehouden.