NPO handhaaft eerste sanctie omroep ON!, boete wel lager

De sanctie werd in juli opgelegd, maar ON! kon nog in hoger beroep gaan. De NPO is echter door de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften Publieke Omroep in het gelijk gesteld.

De raad van bestuur besloot in juli een financiële sanctie aan Ongehoord Nederland op te leggen. Het bestuur is van mening dat de omroep door het schenden van de journalistieke code van de NPO „onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel.” De sanctie werd toen gesteld op een bedrag ter hoogte van 2,5 procent van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022, ruim 93.000 euro dus.

De Adviescommissie oordeelt dat er „geen sprake is van een beperking van de vrijheid van meningsuiting, omdat geen sprake is van een directe inhoudelijke bemoeienis met programma’s van ON!.”

Betreuren

ON! zegt het besluit van de raad van bestuur van de NPO te betreuren. De omroep noemt de opgelegde sanctie „een aanval op de vrijheid van meningsuiting in Nederland.” ON! stapt naar de rechter „en desnoods naar het hoogste gerechtscollege, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens”, aldus de omroep in een reactie.

Het besluit is genomen na een kritisch rapport van de ombudsman van de NPO. Deze constateerde onder meer dat Ongehoord Nederland te eenzijdige gasten uitnodigt en onvoldoende kritische vragen stelt. Eind december legde de NPO de omroep een tweede sanctie in een jaar op: een boete van ruim 56.000 euro, omdat de aspirant-omroep volgens de NPO niet zou voldoen aan de „hoge journalistieke kwaliteitseisen.”