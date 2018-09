Nick Cannon nog niet klaar voor 'nieuwe' Mariah

Hij is nog niet aan het daten, vertelt hij aan People. ''Ik ben er nog niet helemaal uit'', zei Nick. ''Ik denk gewoon dat ik nog niet klaar ben om te gaan daten."

''Grappig genoeg werk ik momenteel aan een script van een film over online daten, dus ik weet er intussen wel alles van'', vervolgt de presentator van America's Got Talent. "Het intrigeert me wel, maar ik moet nog in het diepe springen. Het is de moderne tijd, ik ben er geen tegenstander van."

Tot de dag dat hij zich aanmeldt voor een dating-app brengt Nick veel tijd in zijn eentje door. Hij vindt dat prima. ''Ik kan niet zeggen dat het moeilijk is. Het is een kwestie van schikken en aanpassen, zoals we allemaal doen tijdens het ouder worden. Je leeft het leven."

Meditatie

Cannon en Mariah Carey, die samen een bijna vijfjarige tweeling hebben, gingen in 2014 uit elkaar. ''Ik heb echt geleerd om tijd voor mezelf te waarderen. Ik heb me verdiept in meditatie en heb mezelf leren kennen", zegt Nick, die eraan toevoegt dat hij van stilte houdt.

Over de opvoeding van de tweeling zegt Nick dat hij er met Mariah naar streeft dat Monroe en Moroccon zo gewoon mogelijk opgroeien, met beide benen op de grond. ''Ik denk dat we ze veelzijdigheid meegeven. We tonen ze de mooie dingen op aarde, maar ze moeten ook begrijpen dat ze gewone kleuters zijn."