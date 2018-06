Amber Rose ergert zich aan seksisme

Presentator Tyrese Gibson opperde dat vrouwen met een bepaalde uitstraling misschien wel om seks 'vragen'. Dat schoot bij Amber Rose, die behalve model en actrice ook een activiste is op het gebied van vrouwenrechten, totaal in het verkeerde keelgat.

"Ook al lig ik poedelnaakt met een man in bed en heeft hij al een condoom om, als ik zeg dat ik me heb bedacht, dan gebeurt het niet", zei de vaak schaarsgeklede celebrity. "Nee is nee, zo simpel is het. Het maakt niet uit hoe ver ik ben gegaan of wat ik aan heb. Als ik nee zeg, bedoel ik ook nee."

De maatschappij

Rev Run, de andere presentator, mengde zich vervolgens ook in de discussie. "Ik heb iemand wel eens horen zeggen: 'Kleed je zoals je behandeld wilt worden'."

Onzin, vindt Rose. ''Nee, dat is niet realistisch. Hou hiermee op", reageerde ze geïrriteerd. "Als ik een kort rokje of topje draag en ik ben in de club met mijn vriendinnen en ik voel me sexy, betekent dat niet dat ik seks wil. Ik 'vraag' dan helemaal nergens om."

Rose benadrukte wel dat ze Tyrese en Rev Run niets kwalijk neemt. "Ik ben niet boos op jullie. We zijn allemaal een product van de maatschappij."