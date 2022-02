Cultuur en Mediapodcast ‘Docu Peter R. de Vries schrikbarend amateuristisch’

De familie van Peter R. de Vries blijft opvallend stil nadat de partner van de misdaadverslaggever zondagavond uit de anonimiteit is getreden in de WNL-documentaire ‘Vertrouwelijk!’. „Daar is iets geks aan de hand”, merkt mediaverslaggever Kitty Herweijer op in de Cultuur en Mediapodcast van De Telegraaf. Na vier weken VI Vandaag is het tijd op de balans op te maken. Entertainment verslaggever Jordi Versteegden sprak met Johan Derksen, welke tafelgasten werken wel en welke niet? Verder in de podcast: de rel rond Spotify na uitlatingen van podcast-ster Joe Rogan en het ‘guillotine-sentiment’ richting familie De Mol.