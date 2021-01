Belgische vrouwen die Bart de Pauw beschuldigen, treden naar buiten

De beschuldigingen doken voor het eerst op in 2017. De Vlaamse omroep VRT zette De Pauw kort daarna op non-actief. De presentator, acteur en programmamaker houdt vol dat hij niemand heeft aangerand, maar slechts sms’jes heeft verstuurd op een „flirterige” toon.

De vrouwen bleven tot dusver in de luwte, maar hebben zich woensdag voor het eerst publiekelijk uitgesproken. Hun identiteit was uitgelekt. Ze laten weten dat ze liever zónder juridische stappen tot een oplossing waren gekomen. „We zijn opgelucht dat de rechtszaak eindelijk van start gaat. En toch betreuren we dat dit alles via de gerechtelijke weg moet lopen”, verklaren ze in Belgische media aan de vooravond van een rechtszaak die ze tegen De Pauw hebben aangespannen . „Het enige dat wij willen is dat het aanhoudende grensoverschrijdende gedrag stopt. Dat Bart De Pauw erkent dat hij ernstig in de fout ging, dat hij zich excuseert en zich in de toekomst niet meer aan dergelijk gedrag schuldig maakt. We hopen dat deze zaak op een eerlijke en respectvolle manier tot een goed einde wordt gebracht.” Ook hopen ze dat door hun stappen andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag aangemoedigd worden ook aan de alarmbel te trekken.

De rechtszaak tegen De Pauw begint donderdag. Hem hangt tot twee jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Zelf liet hij via zijn advocaat in mei daarover weten blij te zijn dat hij ’voor het eerst context kan geven bij al die aantijgingen’. „Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld.”