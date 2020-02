Behandeling moordzaak rapper Feis pas in oktober

Belangstellenden leggen bloemen tijdens de herdenking voor de 32-jarige rapper Feis. De Rotterdammer kwam op Nieuwjaarsdag 2018 om het leven bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. Ⓒ ANP

De inhoudelijke behandeling van de zaak over de moord op de Rotterdamse rapper Feis is op 7 en 8 oktober. Aanvankelijk zou de rechtbank Rotterdam de zaak al begin dit jaar behandelen, maar omdat verdachte Silfano M. voor onderzoek moet worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum is er vertraging opgelopen.