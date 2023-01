Urk!-ster Mathilde en vriend drie maanden na komst baby uit elkaar

„Met veel pijn in ons hart moeten wij helaas mededelen dat we hebben besloten een punt achter onze relatie te zetten”, schrijft Mathilde op Instagram. „Doordat we onverwachts zwanger raakten, moesten wij in een korte tijd elkaar leren kennen en een relatie opbouwen en hebben we geprobeerd er het beste van te maken. Helaas zijn we erachter gekomen dat we met veel dingen niet op één lijn zitten en dus simpelweg niet bij elkaar passen.”

De twee hopen in de toekomst in goede harmonie voor hun pasgeboren zoontje te zorgen. „We hebben nog ontzettend veel liefde voor elkaar en daarom hebben we op tijd de stekker eruit getrokken, zodat wij nog in harmonie met elkaar kunnen omgaan om samen voor onze prachtige zoon te zorgen en af en toe dagjes uit als gezin te doen. Wij hebben tijd en ruimte nodig om dit te verwerken.”

Opschudding

Mathilde veroorzaakte opschudding in het oerchristelijke dorp Urk toen bekend werd dat ze als single in verwachting was. De zwangerschap bleek niet gepland. Later vertelde ze aan De Telegraaf dat de vader van haar kindje, Michael, toch een serieuze relatie met haar wilde aangaan.

In de realityserie Urk! op SBS 6 was te zien dat Mathildes tweelingzus Gerda ook in verwachting is. Zij is nog niet bevallen.