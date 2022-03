Premium Het beste van De Telegraaf

’Gezond, maar nog een lange weg te gaan’ Bram Biesterveld krabbelt langzaam op na beroerte

Door Frank Waals

Bram Biesterveld is er nog! Na zijn beroerte van november zegt hij op de weg terug te zijn. ,,Maar eerlijk is eerlijk, dat is nog een lange weg.’’ Ⓒ ANP/HH

De schrik sloeg Bram Biesterveld en zijn familie om het hart, toen hij afgelopen november een beroerte kreeg in de auto. Dik vier maanden later is het herstel ingezet en gaat de acteur met kleine stapjes vooruit. ,,Het meest lastige is mijn communicatie op dit moment. Het nadenken en zoeken naar woorden, zo nu en dan blokkeer ik daarin.’’